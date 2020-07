Češi mohou do Pobaltí bez omezení, oznámil Petříček. Potíže trvají už jen u Kypru

Lotyšsko a Estonsko zařadily Česko na seznam středně rizikových zemí na počátku července. Čeští turisté tak museli po vstupu do země nastoupit do dvoutýdenní karantény, země neuznávaly ani negativní testy na covid-19.

Nyní omezení odpadá, české velvyslanectví v Lotyšsku ale upozorňuje, že karanténa v zemi zůstává povinná pro Čechy v případě, že by do země přijeli z některé z rizikových zemí. V sousedství Lotyšska je to Švédsko.

Tunisko je stále v jednání

Co se týče zemí mimounijních, Tunisko je Evropskou unií zařazeno mezi bezpečné státy, podle Petříčka nyní ministerstvo jedná o recipročním zařazení Česka na seznam bezpečných zemí Tuniska. Věří, že se situace vyjasní v následujících týdnech.

V případě Gruzie se čeká na vývoj tamní pandemické situace. Pokud jde o další populární dovolenkové destinace, jako jsou Egypt a Turecko, tyto země nejsou na evropském seznamu bezpečných zemí. EU má pochybnosti o kvalitě jejich testování.

Chystá se semafor pro země mimo Unii

Stát aktuálně sestavuje pro cesty do zahraničí takzvaný semafor, který hodnotí míru rizika nákazy koronavirem v jednotlivých evropských zemích a na základě toho stanovuje pravidla pro cestu z nich do Česka.

Parametry vycházejí z hodnocení epidemiologické situace v každé zemi. Další pravidla pro příjezd cizinců si pak stanovují i jednotlivé země. Podrobné informace o jednotlivých státech jsou dostupné na webu ministerstva zahraničí.

Minsitr také uvedl, že cizinci, kteří tvoří pár s českým občanem, budou moci přicestovat do Česka, partnerství však musí doložit například pomocí nájemní smlouvy. Pouhá společná fotografie nestačí.