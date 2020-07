Horníkům s covidem vyplácí OKD 60 procent z platu. Prokázat nakažení v práci je podle odborů obtížné

„Manželka musí být v karanténě, jelikož jsem pozitivní. Já mám 60 procent nemocenskou, manželka má 60 procent nemocenskou. Musíme platit výživné, máme doma dítě,“ popsal. Kvůli sníženému platu se obrátil i na Správu sociálního zabezpečení v Karviné a radil se s právníky. „Nelíbí se mi, že jsem byl nakažený na šachtě. Mělo by se to počítat jako pracovní úraz,“ popsal zaměstnanec.

Jako pracovní úraz by se podle ministerstva práce nakažení covidem-19 počítalo jen za určitých podmínek. Tedy v případě, kdy by měl příznaky nemoci a nakazil se v zaměstnání. Dokázat to je ale prakticky nemožné.

„Kdyby tahle nemoc byla jenom tady v OKD, tak s tím asi není problém. Problém je, že ta nemoc je nejen v OKD, v okrese, v celé republice a na světě. Takže by to bylo těžko průkazné,“ řekl předseda Svazu hornických odborů (SHO) Jiří Waloszek. Odboráři hned po vypuknutí pandemie žádali, aby OKD nemocenskou horníkům doplatilo. Společnost to ale údajně z „finančních důvodů“ odmítla.

Zaměstnanci, kteří jen čekají na obnovení provozu, dostávají plat celý

„Ti zaměstnanci, kteří jsou v pracovní neschopnosti z důvodu nemocenské nebo karantény, pobírají šedesát procent platu. Ti zaměstnanci, kteří jsou na překážce na straně zaměstnavatele, pobírají plný průměrný plat,“ uvedla mluvčí OKD Naďa Chattová. Společnost OKD musela kvůli pandemii přerušit těžbu v dolech, a tak došlo z její strany právě k takzvané překážce, kvůli které nemůže firma přidělovat zaměstnancům práci. Ti tak mají právo na náhradu mzdy.

Na tu možná dosáhne i pan Aleš. Tento týden znovu podstoupí testy na koronavirus. Pokud budou negativní, přestane pobírat plat na nemocenské a získá nárok na stoprocentní náhradu jako zaměstnanec na překážce.

Jinak je to například ve firmě Dubos, kde i pracovníkům, kteří byli přímo nakažení nebo byli s pozitivním člověkem v kontaktu, vyplácejí na nemocenské stoprocentní výši tříměsíčního průměru platu. Některé další firmy a agentury, které dodávají do karvinských dolů své pracovníky, ale ještě stále řeší, kolik jejich zaměstnanci, ať už jsou na nemocenské, v karanténě nebo na překážce, dostanou při útlumu těžby zaplaceno.