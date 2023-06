Obyvatelé osmi obcí rozhodují o nových zastupitelstvech. Stará se většinou rozpadla, v jedné obci ani nebylo

Volební místnosti při nových a dodatečných volbách jsou otevřené pouze v sobotu od 7 do 22 hodin – na rozdíl od řádného termínu, kdy se hlasuje v pátek odpoledne a ještě v sobotu do 14 hodin. Výsledky by mohly být známé brzy po zavření volebních místností.

Hlasuje se pouze v malých obcích s malými zastupitelstvi, která je navíc nezřídka problém vůbec obsadit. Často pak stačí, když z jakéhokoli důvodu rezignuje jeden zastupitel, a rozpadne se celé zastupitelstvo, protože počet zbylých členů již klesne pod minimální zákonem stanovené množství.