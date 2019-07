„Nepřetáčej to.“ Festival ve Varech poctil kameramana Smutného Zánikem samoty Berhof

Příběh podle stejnojmenné novely Vladimíra Körnera se odehrává v prvním poválečném létě na česko-polském pomezí. Snímek, v němž vynikají Jana Brejchová a Milan Kňažko, se vyznačuje tíživou atmosférou. Zásadní zásluhu na temném vyznění má právě Smutného kamera.

„Je tam všechno to, co mě jako kameramana pak bavilo i nadále. Tady je to koncentrované,“ vysvětlil výběr právě tohoto filmu sám kameraman. „Byl jsem při natáčení poměrně odvážný a málo jsem svítil. Na plátně nebylo moc vidět. Šel jsem za svým kolegou Richardem Valentou, na Barrandově jsem mu film promítl a ptal se ho jako kamaráda, jestli ho mám přetočit. A on mi řekl větu, kterou si dodnes pamatuju: Nepřetáčej to, už nikdy nebudeš mít takovou odvahu.“