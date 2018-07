Nejsi jako Nico. Trine Dyrholmová nechce imitovat Warholovu múzu

Drama Nico, 1988 se zaměřuje na poslední turné této zpěvačky. Na rozdíl od její herecké představitelky, která se Varech ochotně podepisovala každému fanouškovi, se zpěvačka na konci svého života snažila před veškerou pozorností schovat.

Do role ikonické múzy Andyho Warhola si Trine Dyrholmovou vybrala italská režisérka Susanna Nicchiarelliová. „Řekla: Nevypadáš jako Nico, nezpíváš jako Nico, ale myslím, že ty jsi pro tu roli ta pravá. Tak pojďme udělat svou verzi. A to jsme udělaly. Šly jsme do studia a snažily se najít hlas Nico. Neimitovat ji, ale udělat svou verzi, která bude věrná mému hlasu a povaze a zároveň i jí. To pro mě bylo opravdu důležité, protože imitování nemám ráda,“ popisuje natáčení Dyrholmová.