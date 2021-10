V Británii dál chybí řezníci či řidiči. Dopravci varují, že problémy potrvají ještě rok

Na ostrovech chybí řezníci. Ani deset měsíců po brexitu jejich místa nedokázali Britové zaplnit. Farmáři kvůli tomu museli utratit tisíce zdravých prasat. Vepřové maso skončilo v kafilériích.

I proto vláda premiéra Borise Johnsona udělala obrat v pobrexitových imigračních pravidlech a nabízí 800 půlročních víz pro zahraniční řezníky. Znalost angličtiny bude podmínkou. Dalších přes pět tisíc cizinců by pak ráda přilákala do drůbežáren.

„Průmysl byl plný života až do chvíle, než v březnu a dubnu začali Východoevropané odcházet domů. Pak se vše zastavilo a od té doby to zaostává,“ postěžoval si ředitel drůbežáren Soanes Nigel Upson.

Tisíce unijních pracovníků odradilo pobrexitové vyřizování povolení k trvalému pobytu. Hned po konci protikoronavirových opatření odjeli do vlasti. „Odstřihli jsme příchod nových pracovníků do Británie. Časem bude samozřejmě klesat i počet lidí se statusem usedlíka,“ uvedl Neil Carberry z Britské náborové a zaměstnanecké konfederace.

Přetrvává i nedostatek řidičů

Dlouhodobý problém podle expertů bude nedostatek řidičů nákladních vozů. Londýn po několikaměsíčním odmítání nabídl pět tisíc krátkodobých pracovních víz. Plánuje také dočasně umožnit zahraničním autodopravcům, aby zboží po Sopjeném království přepravovali bez omezení.

„Znamená to, že tím na silnice přidáme tisíce dalších řidičů kamionů. Nebude to mít nic do činění s pracovními vízy,“ vysvětluje britský ministr dopravy Grant Shapps.

„Britské firmy budou soupeřit s firmami z jiných částí Evropy, které nebudou ve Spojeném království nic odvádět na daních, sociálním pojištění,“ namítá Duncan Buchanan ze Svazu britských autodopravců. Johnsonova vláda má ale jinou prioritu – zajistit, aby první Vánoce po dokončení brexitu neskončily ve znamení poloprázdných regálů.