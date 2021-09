Brzké uznání vlády Talibanu není na místě, shodli se Fischer a Veselý

„Mohou to být partneři například pro distribuci pomoci nebo nějaké dílčí vyjednávání, ale rozhodně není dnes čas na to, abychom je uznali, jak někteří předbíhají vývoj,“ dodal senátor, podle nějž by se nemělo zapomínat na situaci obyčejných Afghánců, kterým hrozí „humanitární katastrofa“. A právě humanitární pomoc by mohla být tématem, o kterém lze s Talibanem jednat, míní Fischer.

Taliban neplní podmínky EU

Také Veselý je toho názoru, že významné mezinárodní uznání vlády Talibanu nelze v dohledné době čekat. „Zřejmě budou státy, které jej uznají – můžeme mluvit o Rusku, Číně, Turecku, Kataru, Pákistánu či Íránu. Ale že by to bylo široké uznání (ze strany) světa, kterému říkáme demokratický, to se teď očekávat nedá.“

„Samozřejmě s Talibanem budeme muset nějakým způsobem jednat, ale to není to samé, co uznání. A pokud státy EU udrží pozici ministrů zahraničních věcí, tak teď Taliban neposkytuje opravdu žádnou příležitost pro to, aby jeho vláda v Afghánistánu byla oficiálně uznána,“ narážel poslanec na podmínky, které si pro jednání klade EU.

Složení nové vlády neodpovídá etnickému složení obyvatelstva Afghánistánu a jsou v ní zastoupeni jen příslušníci hnutí Taliban či jemu blízcí včetně dvou lidí, kteří mají přímé vazby na teroristickou síť al-Káida, připomněl Veselý s tím, že činy Talibanu zatím „jdou úplně jiným směrem“ než jeho verbální vyjádření.

