Je to třicet let, co na zámku Zelená hora u Nepomuku probíhalo natáčení celovečerního filmu Černí baroni. Komedii o vojácích u Pomocných technických praporů (PTP) natočil režisér Zdeněk Sirový, jenž v 50. letech u PTP sám sloužil. Snímek měl premiéru v červnu 1992 a dodnes se těší zájmu diváků.

Vraťte se každý den na chvíli o 30 let zpět a podívejte se, jaké okamžiky přinesl rok 1991.