Psí známka i setkání panovníků. Muzeum Kroměřížska v nové výstavě ukazuje historii města

Ve městě tehdy speciálně pro tuto událost dokonce postavili slavobránu. U vystavených předmětů ale platí spíš nepřímá úměra –⁠ čím menší, tím vzácnější. K vidění jsou tak třeba prýmky, tedy splétané ozdoby, z kabátu císaře Františka Josefa I. „Tyto prýmky si schovala na památku tehdy císařská sloužící Anna Ouhrabková,“ uvedla Mercová.

Pestré dějiny města osvětlí třeba i poslední dochovaná pouliční lampa na řepkový olej. Pozornému návštěvníkovi neunikne ani psí známka, Kroměříž je jako první u nás zavedla už v 19. století.

„Závěrečná část expozice vypráví příběh těžkého období druhé světové války. A přes činnost kroměřížských spolků se potom dostaneme až do roku 1948, kdy vyprávíme o výstavě 100 let českého národního života,“ završila Mercová. Na výstavu se tenkrát do Kroměříže přijelo podívat neuvěřitelných víc než 600 tisíc návštěvníků.