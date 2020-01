Hřebeček s bílou hvězdou na čele. Chovatelé v Napajedlech slaví první letošní přírůstek

Klisna narozená v Irsku měla loni kobylku, letos se jí narodil hřebeček, který má dvě nohy bílé a bílou hvězdu na čele přecházející v nosní proužek. „Klisnu můžeme označit za nejlepší z našeho stáda. Za svou kariéru vydělala asi 1,5 milionu korun,“ uvedla zootechnička Kateřina Zápařková.

Otcem je devatenáctiletý Egerton, který závodil od svých dvou do sedmi let. Měl 31 startů, z toho pětkrát zvítězil, osmkrát byl druhý a dvakrát třetí, vydělal přes 14 milionů korun. „Má hodně úspěchů v chovu, jeho potomkem je Talent nebo Love Me. Potomci Egertona mohou působit jak na rovinách, tak v překážkových dostizích,“ uvedla Zápařková.

Ve čtvrtek narozené mládě ještě jméno nemá, začínat bude na první písmeno jména matky, tedy na D. Lidé mohou posílat do hřebčína své návrhy. Hříbě bude u matky půl roku, poté se začne postupně odstavovat. „Letos v hřebčíně očekáváme kolem 30 porodů, aktuálně je zde 25 klisen,“ vedla Zápařková.