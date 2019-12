Ztrátové obchody na vesnicích si říkají o dotace, radnice vymýšlejí, jak platit. Nebo neplatit

V Nezdenicích na Uherskohradišťsku se potýká s velkými problémy tamní prodejna potravin. Lidé jsou do ní zvyklí chodit už 45 let, nejvíc je mezi nimi penzistů a maminek na mateřské dovolené. Jenže zákazníků je i tak málo. Kdo může, velký nákup si vozí z města.

Tržby vesnické samoobsluhy nerostou, náklady na mzdy a energie ano. Roční ztráta dosahuje 120 tisíc korun. Jednota proto žádá, aby ji zaplatila obec, jinak prodejna skončí. „Potřebovali bychom stanovisko do 31. prosince. Nehrozí ale, že bychom tu prodejnu uzavřeli k 1. lednu, protože to by bylo otázkou dalšího jednání,“ řekl předseda představenstva Jednoty Uherský Ostroh František Polák.

Konec obchodu by si nepřála ani starostka. „Opravu si nedovedu představit, že by najednou po tolika letech zanikl. Uvidíme, jaká budou vlastně následná jednání,“ uvedla starostka Nezdenic Libuše Bídová (Trikolóra).