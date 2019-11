Třicet let poté. Moravané si připomínají sametovou revoluci

50 let od její smrti a 30 let po pádu režimu, který je za to zodpovědný. Brno má ode dneška park Danuše Muzikářové. Pánská krejčová byla ve svých osmnácti letech zastřelena během akce vyjadřující nesouhlas s vpádem vojsk Varšavské smlouvy. #30letsvobody pic.twitter.com/8ufXwbySnM