Brněnský listopad 1989. Třicáté výročí sametové revoluce připomenou univerzity, studenti i nový dokument

Jiří Krejčí pracoval v roce 1989 jako fotograf pro Železniční stavitelství Brno. Listopadové akce soukromě fotil i natáčel. Krabici se starými kazetami našel při malování domu. Záběry přinesl na výzvu tvůrci dokumentu s pracovním názvem Brněnský listopad Jiřímu Voráčovi. „Takových dokumentů a dokumentárních rekonstrukcí už sice několik existuje, ale všechny se týkají celostátních událostí, což znamená, že se odehrávají v Praze,“ řekl vedoucí Ústavu filmu a audiovizuální kultury Filosofické fakulty Masarykovy univerzity Jiří Voráč.

V televizním archivu z té doby jsou podle Jiřího Voráče mezery, nedochovaly se například žádné záběry z divadel a skoro žádné z vysokých škol. Náladu dní ilustrují ankety. „ Jaké jsou moje vzpomínky na listopad? No tak to bylo úžasný. Já jsem si uvědomoval, že to zažiju asi jen jednou za život,“ řekl autor dobových záběrů Jiří Krejčí.

Dokument už je v tuto chvíli ve střižně, přesto se tvůrci rádi seznámí s dochovanými dosud nepublikovanými videi nebo fotografiemi ze soukromých archivů. Zejména z menších měst na jižní Moravě. Záběry amatérských dokumentaristů pak mohou obohatit i archiv České televize. Lidé se s nimi mohou obrátit přímo na vedoucího Ústavu filmu a audiovizuální kultury Filosofické fakulty Masarykovy univerzity Jiřího Voráče.

Vysoké školy chystají výstavy a festivaly

K ohniskům společenských změn v roce 1989 patřily vysoké školy, ty chystají v Brně k 30. výročí pádu komunistické totality výstavy, festivaly i slavnostní setkání. Jejich studenti spolupracují na přípravě shromáždění, které se uskuteční 17. listopadu na náměstí Svobody. Naváže na něj lampionový průvod.

Každá vysoká škola chystá i vlastní akce. Například na Masarykově univerzitě to bude festival Tehdy a dnes v univerzitním kině Scala nebo křest knihy 100 studentských revolucí po 30 letech. Mendelova univerzita zase připravuje festival Sametová třicítka, jehož součástí budou besedy, diskuze nebo výstava. „Chceme, aby se co nejvíce zapojili naši studenti, kteří se tradičně podílí i na akcích v centru Brna, které organizuje Studentské Brno, Post Bellum a další organizace,“ uvedl mluvčí školy Filip Vrána.

Akce Veterinární a farmaceutické univerzity budou rozprostřené od 12. do 29. listopadu. Nejprve se uskuteční pietní akt v Kounicových studentských kolejích, které sloužily za okupace gestapu. Pietní akt tedy připomene nejen 30 let od sametové revoluce, ale především osmdesát let od tragických událostí roku 1939. V plánu je také slavnostní shromáždění v aule. Univerzita dále plánuje slavnostní koncert pro studenty a výstavu srovnávající školu před třiceti lety a nyní.

VUT si tradičně připomíná události při slavnostním akademickém shromáždění, které se letos uskuteční 14. listopadu, včetně udílení pamětních medailí a cen rektora. Čestné doktoráty převezmou Rakušanka Ulrike Dieboldová a Američan Ralph Ford.