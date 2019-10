Díky westernu kvetou řemesla. Divoký západ po česku představuje výstava ve Zlíně

Divoký západ a western v knihách i na filmovém plátně se řadí spíš mezi nižší umělecké žánry. V českém prostředí se ale těší velké oblibě, a to už od Rakouska-Uherska. Zejména během komunistického režimu představoval únik od každodenního života v totalitě, western navíc odkazoval k Západu a nedostupné Americe. Kromě kultury se propsal i do nejrůznějších profesí a řemesel.

„Prvotní impulz byl předvést laické veřejnosti, že milovníci westernu v Čechách a na Moravě nejsou jen ‚šílenci‘, co lítají po kopcích a dělají ‚jupí‘ ve flanelových košilích, ale že western je dnes životní styl a je na to navázána spousta řemesel. Máme úžasné řemeslníky, především sedláře, kteří mají kvalitu na světové úrovni,“ uvedla kurátorka Silvie Lečíková, která se řadu let věnovala westernovému ježdění.

Divoký západ se podepsal i na chovu koní v Česku

S Divokým západem se také neodmyslitelně pojí jízda na koni. „Máme špičkové chovatele a jezdce amerických plemen koní, v Česku se chovají bizoni, americká plemena dobytka,“ řekla kurátorka.

Výstava představuje historii Divokého západu, české přistěhovalce a věnuje se i vlivu fenoménu na literaturu, hudbu a film. Vystaveny jsou například originální kostýmy ze snímku Limonádový Joe i kostýmy současných westernových jezdkyň, sedla či další jezdecké vybavení.