Po Zlíně bude cestující vozit retro autobus. Opravit ho trvalo tisíce hodin

Nová chlouba zlínské dopravní společnosti má za sebou jednu z prvních zkušebních jízd. Aby se vůbec mohla uskutečnit, strávili zaměstnanci na rekonstrukci autobusu tisíce hodin. Původně totiž sloužil k jiným účelům.

„Vozidlo mělo zadní vrata, do kterých najížděla závodní auta, a zároveň sloužilo jako kancelář. Takže to bylo nákladní vozidlo, které jsme museli celé přetvořit, zrekonstruovat na provedení městského vozidla,“ přiblížil mistr servisu autobusů DSZO Leoš Zelinka.

Práce trvaly přes dva roky. Nejnáročnější částí bylo sehnat náhradní díly. Zaměstnanci dopravce si pohráli i s takovými detaily, jako je dnes už téměř zapomenuté původní logo společnosti. „Už je to moderní autobus, takže se to řídí dobře. Má to posilovač řízení, má to vzduchové brzdy, má to odpružený sedák řidiče, takže je v tom krásná jízda,“ popsal Zelinka.