Obhajovat se musela kvůli vytěžené suti. Starostku Chropyně soud zprostil viny

Soud zprostil starostku Chropyně obžaloby z porušení povinnosti při správě cizího majetku kvůli rekonstrukci tenisových kurtů. Hrozilo jí až pět let. pic.twitter.com/giKlYNdYMk

Součástí reklamace byl podle starostky i odvoz suti vytěžené nad rámec rozpočtu stavby. Hřiště se poté několikrát znovu upravovala a suť z nich zmizela. Obhájkyně Sigmundové navrhla, aby její klientka byla zproštěna obžaloby. Starostka Chropyně proces považuje za účelový a politicky motivovaný, zprošťující rozsudek považuje za úspěch.

Sigmundová tvrdila, že věcnou a faktickou správnost faktur kontrolují na základě organizačního řádu městského úřadu vedoucí odborů a pověření referenti. Kontrolují podle ní také to, zda byly fakturované práce udělány. Pod faktury nad 50 tisíc korun připojuje starostka svůj podpis.

Starostka nestála u soudu poprvé

V červnu kroměřížský okresní soud nepravomocně zprostil Sigmundovou a tajemníky chropyňského městského úřadu obžaloby z nezákonného uzavírání dohod na provedení práce. Všem hrozilo až pět let vězení, vinu popírali. Podle žalobce uzavírali tajemníci se starostkou v letech 2015 a 2016 dohody o provedení práce na činnosti, které měla ze zákona vykonávat v rámci své funkce.

Týkalo se to hlavně zpracování dokumentů strategického rozvoje města a regionu. Za to podle žalobce pobírala peníze navíc. Škoda způsobená městu činila podle něj 99 tisíc korun. Případem by se měl po odvolání státního zástupce zabývat krajský soud.