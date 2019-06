Starostka Chropyně brala za zpracovávání dokumentů pro radnici peníze navíc. Podle soudu tím zákon neporušila

Podle státního zástupce Radima Daňhela uzavírali tajemníci se Sigmundovou v letech 2015 a 2016 dohody o provedení práce na činnosti, které měla ze zákona vykonávat v rámci své funkce starostky. Šlo především o zpracování dokumentů týkajících se strategického rozvoje města a regionu. Za to Sigmundová podle obžaloby pobírala peníze navíc, přičemž celková škoda způsobená městu měla být téměř sto tisíc korun.

Externí firma by stejnou práci udělala dráž

Věra Sigmundová, stejně jako bývalý tajemník úřadu Kotula a současný tajemník Rosecký, už dříve uvedli, že městu nezpůsobili svým jednáním žádnou škodu a cítí se nevinní. Oba tajemníci vypověděli, že práci starostce zadávali na základě jejích schopností a zkušeností a že si na to sice mohli najmout například i externí firmu, město by to však podle nich pravděpodobně vyšlo dráž.