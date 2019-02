Chropyňská starostka dostávala peníze navíc za to, co měla dělat v rámci funkce, tvrdí žalobce

Na lavici obžalovaných u kroměřížského okresního soudu usedla chropyňská starostka spolu s bývalým tajemníkem městského úřadu Jaroslavem Kotulou a jeho nástupcem Jiřím Roseckým. Obžaloba se týká jejich vzájemných dohod. Tajemníci zadávali starostce práci, za kterou pobírala odměnu, státní zástupce však tvrdí, že šlo o práci, kterou má starostka vykonávat v rámci své funkce.

Šlo především o zpracování dokumentů týkajících se strategického rozvoje města a regionu, nač ostatně podle obžaloby dostala i peníze navíc. Žalobce Radim Daňhel vyčíslil údajnou škodu způsobenou městu na 99 tisíc korun.

Starostka Sigmundová však takový výpočet odmítla. Řekla soudu, že nic nespáchala a cítí se nevinná. Domnívá se, že práce, kterou vykonávala na dohodu, nespadala do jejích starostenských povinností. „Jednalo se o administrativní činnost, která nespadala do náplně práce starostky,“ řekla. Dohody o provedení práce podle ní uzavírali tajemníci i s předchozími starosty města a dodala, že jejich uzavření bylo podle ní vždy iniciativou tajemníka.

Podobně jako chropyňská starostka vypovídal i nynější městský tajemník Jiří Rosecký. Ani podle něj práce, které Sigmundové zadal, nespadají do její funkce. „Na některých úřadech tyto dokumenty zpracovávají externí firmy nebo brigádníci,“ poukázal. Domnívá se přitom, že „kdyby to byla firma, pravděpodobně by to bylo dražší“. Starostku přitom považuje za dostatečně odborně znalou, aby zadanou práci mohla splnit.

Také bývalý tajemník Jaroslav Kotula řekl, že si starostku pro práci vybral díky jejím zkušenostem a že šlo o jeho iniciativu. „Nepřišla s tím sama. Dohody jsem uzavřel s vědomím, že neporušuji žádné tehdy platné právní předpisy. Práce nekolidovaly s pracovní náplní paní starostky. Měly charakter manuálně administrativní, nespadaly do činností manažerských nebo řídicích. Práci jsem ocenil na základě dlouhodobých zkušeností v personalistice. Použil jsem i katalog prací,“ přiblížil Kotula s tím, že podobně to fungovalo i v mnoha jiných městech.

Soudce Petr Marák po úvodních řečích odročil hlavní líčení na 4. dubna, kdy bude pokračovat výpověďmi svědků. Není vyloučeno, že soud tehdy vynese i rozsudek.