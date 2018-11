Lodě na Baťově kanálu vystřídala technika. Opravuje se po 80 letech provozu

Ještě v září se po hladině Baťova kanálu proháněly lodě. Teď už by tomu tak být rozhodně nemohlo. Úsek z Huštěnovic do Babic si o rekonstrukci už dlouhá léta říkal, od výstavby před osmdesáti lety ho nikdo neopravoval.

„Je to trasa dlouhá přibližně kilometr a 600 metrů. V tuto chvíli zde usazujeme kámen, který bude součástí břehového opevnění,“ vysvětlil mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař. Opravy jsou nutné i kvůli cyklostezce, která vede podél kanálu.

V plném proudu jsou opravy dalšího úseku Baťova kanálu. Třináctimilionová investice má za úkol udržení dostatečné plavební hloubky, ale především zpevnění břehu, který se za dobu své více než 80 leté existence ještě neopravoval. pic.twitter.com/2XRJUCe1Nl — Jan Šrůtek (@Srutek_CT) November 9, 2018

„Pokud by nedošlo k opravě, tak by mohlo dojít k podemletí břehů až po cyklostezku a k uzavření cyklostezky, protože provoz na ní by byl nebezpečný,“ řekl ředitel Baťova kanálu Vojtěch Bártek.

Podobný pohled na dno kanálu se před rokem naskytl také místním od Vnorov až po Strážnici. Tehdy Povodí Moravy na opravách proinvestovalo za dva úseky třicet milionů korun, letos zhruba polovinu.