Propadající se chodníky, obrubníky bez základů. Děčín podal trestní oznámení za opravy v centru

„Ve stavbě po jednáních s investorem pokračujeme. Prostřednictvím médií se však k věci v současné době nebudeme vyjadřovat,“ uvedla mluvčí Strabagu Edita Novotná. Stavební firma musela část financí, asi sedm milionů korun, městu vrátit. Podle vedení Děčína by se tak neměla cena oprav v centru zvýšit.

Protahující se stavbou ale trpí především místní podnikatelé, kterým během dvou let, kdy práce probíhají, klesly tržby asi na polovinu. Opravy by měly být hotové do konce roku. Cena rekonstrukce se celkově pohybuje okolo 50 milionů korun.