Ve Svitavách u nádraží hoří opuštěné silo. Vlaky jezdí odklonem

Než statik rozhodne o osudu stavby, případně do jejího zbourání, bude trať zastavena, uvedla mluvčí hasičů Vendula Horáková. Místo požáru budou hasiči střežit celou noc. Do budovy ale kvůli obavám z toho, že by se mohla zhroutit, nevstoupí. Hasit a monitorovat budou silo jen zvenčí.

Dopravní omezení zatím České dráhy odhadly do půlnoci. Část spojů byla zrušena, část vlaků byla odkloněna přes Olomouc a Přerov a dálkové vlaky tak nejedou přes Brno. Zavedena byla náhradní autobusová doprava.

„Až do rána do Svitav nic nepřijede a také odsud neodjede. Jediný spoj, který funguje, je náhradní autobusová doprava do Březové nad Svitavou,“ shrnula redaktorka ČT Monika Fleischmannová.

Plameny a jiskry zapálily i okolí budovy, v noci se ale požár podařilo lokalizovat

Silo má čtyři patra a je opuštěné. Stojí blízko trati a obchodní zóny s marketem Albert. Požár byl nahlášen v 17:40. Objekt byl brzy v plamenech, propadla se střecha.

„Štítové zdi budovy spadly dovnitř objektu, část boční zdi spadla do kolejiště, strhla část trakčního vedení, které bylo už v té době vypnuté,“ uvedla policejní mluvčí Lenka Vilímková.

„Zda došlo při pádu štítové zdi k dalším škodám, se bude prověřovat. Z bezpečnostních důvodů není možné přibližovat se k objektu,“ dodala mluvčí hasičů Horáková.