Velitelství pozemních sil se přestěhovalo do Olomouce. Vrací městu vojenskou prestiž, míní primátor

Podle náčelníka generálního štábu Aleše Opaty se přesun Velitelství pozemních sil z Prahy do Olomouce uskutečnil rychle a nepozorovaně, přestěhování jedné ze složek podle něj komplikací nebude. Při stěhování se přitom museli vojáci vypořádat i s úkoly spojenými s koronavirovou krizí.

Velitelství v olomouckých kasárnách dostalo k dispozici prostory, které už armáda využívala. Jejich úpravy a stěhování armádu stály asi osm milionů korun. Cvičit se v nich budou vojáci i na nasazení v zahraničních misích.

Armáda od začátku letošního roku změnila systém svého velení a řízení z dvoustupňového na třístupňový. V souvislosti s touto změnou se na Velitelství pozemních sil zvýšil počet služebních míst o několik desítek. Do současných prostor na pražském generálním štábu by se tak již nevešlo. A to i proto, že bylo nově zřízeno velitelství pro operace, které bude na generálním štábu sídlit.