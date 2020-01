Pozemním silám české armády nově velí generál Jung

Při převzetí hlavní bojové síly české armády Jung zdůraznil, že se chce zaměřit na posilování schopností vojenského personálu. V nejbližší době bude jeho hlavním úkolem přezbrojení na nové obrněné transportéry.

„Základem všeho vždycky je personál. My se musíme starat o lidi, abychom měli vzdělané, dobře vycvičené a připravené lidi. Protože to je základ pozemních sil, to je základ každé jednotky, každé brigády, každého pluku,“ řekl.

Za prioritní označil přezbrojení sedmé mechanizované brigády. Armáda chce letos vybrat dodavatele nových pásových bojových vozidel pěchoty. „Mým hlavním úkolem potom bude připravit a vycvičit lidi na tu techniku a rovněž tuto techniku udržet v misích i při výcviku doma,“ akcentoval Jung.

Dodávat síly operačnímu vedení

Do budoucna také očekává úzkou spolupráci se svým předchůdcem Kopeckým, který nově povede Velitelství pro operace. „Jako velitel pozemních sil jsem zodpovědný za přípravu lidí, za jejich vycvičenost, a v podstatě dodávám tyto síly. Operační velitel potom tyto síly používá. Ten je potom zodpovědný za plánování operace a nasazení těchto sil a prostředků,“ podotkl.

Nové Velitelství pro operace velí jednotkám nasazeným v operacích či misích. Představuje operační úroveň, dalšími stupni nové struktury velení jsou strategická a taktická úroveň. Třístupňový systém velení nahradil od počátku letošního roku dosavadní dvoustupňový, který byl zaveden kvůli úsporám před několika lety.

Strategickou úroveň má v nové struktuře na starosti generální štáb, stará se o plánování, rozvoj či o přípravu použití armády. Pod taktickou úroveň velení spadají jednotlivá velitelství pozemních sil, vzdušných sil, teritoria a kybernetických sil a informačních operací.