Frýdlant nad Ostravicí dostane víc na daních z nemovitosti. Likvidační, protestují podnikatelé

Za své firmy minulý rok odvedl Pavel Lapiš na dani z nemovitosti téměř půl milionu korun. Částka, kterou má zaplatit letos, ho proto překvapila. „V této situaci se dostaneme na 1,9 milionu, kterou máme ve dvou krocích uhradit s okamžitou platností v tomto roce. To je pro nás v podstatě nechci říct likvidační, ale téměř likvidační,“ popsal podnikatel.

Pokles tržeb zaznamenal už na podzim, stejně tak jako ve firmě podnikatele Vavřince Pečínky. Ve stejnou dobu přitom město rozhodlo o navýšení takzvaného místního koeficientu. Tím se násobí daň z nemovitosti a vybraná částka jde do rozpočtu města. „V podstatě je to další impulz a zpráva, že o podnikatele a o malé a střední firmy ani město zájem nemá,“ řekl Pečínka.

Město peníze potřebuje, tvrdí starostka

Město se hájí tím, že firmám se naopak daří. „Mám i teď informace od některých, že první kvartál letošního roku byl pro mnohé velmi úspěšný,“ řekla starostka Helena Pešátová (Pro Frýdlant). Podle ní radnice peníze potřebuje do svého rozpočtu. „Budujeme teď nový terminál, budujeme zázemí pro děti, relaxační oddychovou zónu, budujeme vodovody, kanalizace, opravujeme komunikace,“ vypočetla Pešátová.

Téměř čtyřicet podnikatelů z Frýdlantu žádá teď město o zrušení rozhodnutí o stanovení výše daně z nemovitosti. „Dozvěděli jsme se to v podstatě až v momentě, kdy jsme dostali složenku,“ uvedl Lapiš. „Požádali jsme město, aby nás přizvali na zastupitelstvo, abychom si vyříkali tu situaci a dozvěděli se vlastně, co je vedlo k tomu, aby zvedli daň tímto způsobem,“ dodal.

„S podnikateli se scházíme pravidelně tak dvakrát do roka a my jsme je o tomto informovali, celkem jsme i sondovali, jak se jich to dotkne, protože podnikatel je velice důležitá skupina u nás,“ oponovala Pešátová.