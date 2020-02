Pronést díly, složit doma. Muzeum vystavuje načerno vyrobené vychytávky ze Třineckých železáren

Rojberky tvůrci postupně zdokonalovali. Špíz otáčený původně ručně vylepšili bateriemi a později připojením na elektřinu. „Zařízení pro opékání masa na špízu“ nyní oficiálně vyrábějí Strojírny a stavby Třinec. „Dneska už to je krásný výrobek z nerezu, samozřejmě s elektrickou přípojkou, se vším, co to má mít, a lidé si to kupují dodneška na zahrady,“ podotkla Macková Jurásková.

Pro zahradní použití jsou určeny i další načerno vyrobené stroje, z nichž řadu majitelé dodnes používají: štěpkovač, elektrická lupínková pilka, drtič ovoce, ale třeba také fekální čerpadlo. Mezi exponáty je i žehlicí elektrický mandl. Některé výrobky pocházejí už z 50. let, nejnovější je z roku 2005 – kotlík na vaření guláše s roštem na otočném ramenu, které se dá zapíchnout do země.

„Myslím si, že jsou to opravdu zlaté české ručičky a že 70. a 80. roky 20. století to doprovázelo, protože to nebylo k dostání v obchodech. Pomohli si k tomu. Třeba taková nabíječka autobaterií, teď se nám to nezdá, že to nebylo k dostání, ale tenkrát to byl zázrak vytvořit,“ zmínila Zamarská.