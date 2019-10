Přestavba fotbalového stadionu Bazaly končí. Tréninkové centrum vyšlo skoro na půl miliardy

„Bazaly mají velmi nestabilní geologické poměry. Stalo se to, že když se vrtaly piloty, tak jsme se navrtali do volných prostor. Ty byly zapotřebí ze statických důvodů zajistit, což byly finančně i časově nákladné práce,“ popsal předseda představenstva Vítkovice Arény, a.s. Libor Folwarczny.

„Buďme rádi za to, že to místo bude sloužit sportu, že tam budou trénovat mladí, že tam bude fotbalová akademie. Na druhou stranu já bych tam dnes viděl radši funkční fotbalový stadion. Pokud to dneska nejde, tak pevně věřím, že se na území Slezské (Ostravy) najde plocha, kde by v horizontu pěti sedmi let mohl Baník Ostrava konečně najít důstojný domov,“ dodal Semerák.

Tréninkové centrum na Bazalech má nakonec sloužit nejen fotbalu, ale i veřejnosti a dalším sportovním klubům. Město ho chce slavnostně otevřít na konci listopadu.