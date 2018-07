Legendární stadion, kde vítězil Baník, se mění. Začala jeho přestavba za čtvrt miliardy

Fotbalový stadion na ostravských Bazalech, kde dříve hrál svá utkání Baník, se začíná přestavovat na moderní tréninkový areál pro mládež z celého Moravskoslezského kraje. Už v úterý se stavbaři pustí do odstrojování a demolice hlavní tribuny, která by měla zcela zmizet do šesti týdnů.