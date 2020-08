Brněnské letiště přišlo o desítky tisíc cestujících. Nepomohly ani prázdninové spoje

Brněnské #letiště hlásí propad i během prázdninových měsíců. V červenci v počtu odbavených pasažérů oproti loňsku o 85 %, v srpnu odhadem o 79 %. Z pravidelných linek létá jen ta do Londýna, Bergamo by se mělo přidat se začátkem zimního letového řádu. pic.twitter.com/6DgTbyfoEZ — Helena Ondřejová (@Ondrejova_CT) August 28, 2020

Z pravidelných linek momentálně létá jen ta do Londýna. Bergamo by se mělo přidat na přelomu října a listopadu spolu se zimním letovým řádem. Všechny linky ale závisí na situaci v cílových zemích a chuti lidí do nich cestovat. V září se možná vrátí charterové lety do Egypta a Turecka.

I nejpříznivější scénář ale počítá s dalšími finančními ztrátami. „Samozřejmě jako spousta firem v současné době čerpáme z programu antivirus, využíváme i jiné služby, moderní podnikání, cargo dopravu a další věci, které v současné době letiště drží na únosné ekonomické úrovni,“ popsal mluvčí Letiště Brno Jakub Splavec.

V případě, že by si epidemiologická situace vyžádala další škrty v letovém řádu, není ale vyloučeno propuštění některých zaměstnanců před začátkem zimy.