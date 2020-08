Na Brněnsku vykolejil vlak. Hasiči z něj evakuovali 150 lidí

Trať z Tišnova do Řikonína je podle mluvčí Českých drah Gabriely Novotné zavřená. „Po celý den musí cestující počítat s komplikacemi a přestupy na náhradní autobusovou dopravu. Největší komplikace bude představovat nakolejení vozu a oprava trati,“ popsala Novotná. Předpokládané zprovoznění trati je v šest večer.

Záchranná služba původně poslala na místo čtyři posádky včetně vrtulníku. „Je to ale bez zranění. S cestujícími jsme komunikovali a nikdo nebyl ve stavu, že by vyžadoval naše ošetření,“ uvedla mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová. Podle Novotné by měl být v pořádku i strojvedoucí.

Všechny složky IZS dnes ráno spěchaly k nahlášenému vykolejení vlaku do Tišnova. Jak se později ukázalo, nehoda se naštěstí obešla bez zranění. #policiejmk pic.twitter.com/3l35fVtEAR — Policie ČR (@PolicieCZ) August 13, 2020

Mluvčí policie Bohumil Malášek uvedl, že vlak jel z Prahy a Havlíčkova Brodu směrem na Brno a mezi přejezdem v Předklášteří a tišnovským nádaržím kolejil. Příčina bude podle Novotné předmětem vyšetřování, nic zatím nenasvědčuje tomu, že by byla na straně Českých drah, uvedla.

Trať vedoucí přes Vysočinu není hlavním koridorem, ten vede přes Pardubice a Českou Třebovou.