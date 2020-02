Na Vinohradech chce developer rekreační komplex. Místní se bojí bytového domu

„Mně přijde, že to opravdu Odbor územního plánování a rozvoje vydal na základě definice z roku 1994. Kdežto nyní by měl správně přezkoumat, jestli to skutečně tomuto účelu bude sloužit. Mě opravdu mrzí ta arogance developerů, kteří tvrdí, že toto je rekreační středisko nebo toto je zdravotnictví, a přitom jsou to byty,“ uvedl Tomáš Pavlovský z Ateliéru urbanismu Fakulty stavební VUT.

Firmy dlouhodobě poukazují na to, že míst, kde by se bez problémů daly domy v Brně stavět, je minimum. Viní starý územní plán.