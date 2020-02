V Brně opravují vnitrobloky. Úsporněji, než si představovali architekti

„Ten projekt byl velmi finančně náročný, na to se nám nepodařilo sehnat peníze. Návrh byl udělaný hodně pobytově s omezením parkovacích míst a my jsme se při tvorbě tohoto projektu snažili skloubit obě dvě ty záležitosti,“ řekl místostarosta městské části Brno-Žabovřesky Filip Leder (KDU-ČSL). „Dokument jako takový není závazný, slouží především pro inspiraci pro majitele a správce,“ vysvětlil mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.

Jeden z největších brněnských vnitrobloků v Žabovřeskách prochází šedesát let po svém vzniku první kompletní obnovou. Město v něm nechalo vysadit stromy a zřídilo padesát parkovacích míst navíc.

Parkoviště si vybudovali sami

Další vnitroblok nedaleko od brněnského výstaviště se také celkové revitalizace podle návrhu architektů nedočkal. „Parkování jsme tady vyřešili v podstatě svépomocí, nasypali jsme štěrk, aby se sem vůbec auta mohla postavit, což samozřejmě není ideální,“ řekl obyvatel vnitrobloku Tomáš Born.

Na podzemní parkování městská část zatím peníze nemá. „Jenom za tento prvek bychom se s cenou dostali na 74 milionů korun,“ řekla mluvčí městské části Brno-střed Kateřina Dobešová.

Radnice investuje zatím do drobnějších úprav. Naposledy to byly například nové prolézačky pro děti. Ideální podoba vnitrobloků, kterou vedení Brna zná už devět let, ale zůstává pouhou vizí.