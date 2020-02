Z brněnských parků a vnitrobloků budou parkoviště, varuje opozice

Napříště by už proměna zeleného vnitrobloku na parkoviště nemusela být tak složitá a obyvatelé okolních domů mohou ztratit možnost, jak se změně bránit. Varují před tím zastupitelé za Stranu zelených. Podle nich návrhy brněnské radnice na změnu územního plánu umožní přestavět vnitrobloky na parkoviště a zelené plochy zastavět supermarkety. „Tyto vysoce kontroverzní záměry jsou obsahem návrhu takzvané Aktualizace územního plánu, kterou v červnu zveřejnil brněnský magistrát,“ upozornil brněnský zastupitel Martin Ander (Strana zelených).

Vnitrobloky dnes územní plán chrání zákazem stavby parkovišť na povrchu. „To se má podle návrhu změnit a náhrada zeleně asfaltovými parkovišti má být povolena,“ řekl Ander. Stejný osud má podle Zelených potkat i městské parky. „Vedení města navrhuje uvolnit regulaci zástavby zeleně a umožnit tu stavět obchody bez konkrétního omezení velikosti,“ dodal zastupitel.

Podle radnice jsou podmínky dostatečné

Aktivisté se bojí, že územní plán jde na ruku developerům. „Je to zejména v tom, jak nově chápe různé doplňkové funkce k funkcím hlavním. Máte zeleň, což může občana uklidnit, ale už nedočte do konce, že doplňkově tam mohou být i jiné způsoby využití. A nikde není řečeno, kolik znamená doplňkové - jestli je to 49 procent, nebo jenom 10 procent,“ kritizoval předseda občanského sdružení Masarykova čtvrť Michal Závodský.

„Já bych mírnila obavy občanů, že ve vnitroblocích budou masivně růst parkovací stání. Nicméně nově územní plán umožňuje za některých specifických podmínek parkovací stání vystavět, například za podmínky, že nedojde ke zhoršení kvality života,“ uklidnila vedoucí tiskového odboru brněnského magistrátu Soňa Haluzová. Opoziční zastupitelé upozorňují zejména na to, že nově stanovené podmínky jsou podle nich velmi vágní. „Je obava, že investoři postaví parkoviště, v rozích vysázejí dva stromky a řeknou, že zachovali zeleň. Tohle skutečně hrozí,“ myslí si Ander.

Stovky dokumentů, ve kterých se nikdo nevyzná

Terčem kritiky se stala i virtuální podoba územního plánu. „Sám o sobě je dobře schovaný. Na hlavních stránkách nebo tam, kde by uživatel něco takového hledal, opravdu nic na první pohled nenajde,“ řekl Závodský. Pokud občan dokumenty najde, i tak je těžké se v množství materiálů zorientovat. „Je to možná výhodné pro někoho, kdo chce vidět malé území, ale pokud se chci podívat na celou záležitost, je to uživatelsky velmi náročné,“ dodal Závodský.

Rozsáhlý dokument Aktualizace územního plánu je zveřejněn na webu města Brna.

Podle opozice mělo město změny v územním plánu také více propagovat, aby lidé vůbec věděli, že se v jejich okolí mohou dít zásadní změny. Magistrát v tomto případě kontruje tím, že první kolo připomínek bylo určeno úřadům a samosprávám. „Druhá fáze, která je určena pro veřejnost, bude probíhat v září a v říjnu. Budou se konat besedy s občany za účasti odborníků, kteří pomohou a poradí, jak se v plánu zorientovat,“ mírnila obavy Haluzová.

První kolo připomínek k aktualizaci územního plánu končí právě dnes. Odevzdané připomínky předá magistrát k posouzení krajskému úřadu, na základě vyjádření pak územní plán upraví. Podruhé se budou moci občané k nové podobě územního plánu vyjádřit právě na podzim.