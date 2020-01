Kraj spojí jihomoravské nemocnice pod jednu střechu. Chce tak zlepšit služby

Jihomoravské nemocnice zřizované krajem by mohly časem spadat pod jednu organizaci. Poskytovala by jim sdílené služby, třeba centrální nákupy nebo jednání s pojišťovnami o lepších úhradách za výkony. Nemocnicím by přitom zůstalo samostatné vedení. Novou koncepci zdravotnictví v pondělí schválilo mimořádné krajské zastupitelstvo.