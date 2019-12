Kyjovská nemocnice protikladů. Neurologie má nové vybavení, gynekologie na peníze marně čeká

Jaromír Bernátek se nukleární medicíně věnuje už roky. V kyjovské nemocnici diagnostikuje Parkinsonovu chorobu. Vyšetřit víc pacientů, rychleji a kvalitněji mu umožňuje nová speciální kamera. „Na rozdíl od anatomických metod jako je CT nebo resonance, tak umíme i predikovat. Odhadnout do budoucna, že se choroba vyvine,“ přiblížil Bernátek.

Celkem nemocnice za dva roky nakoupila přístroje za 100 milionů, 85 milionů z toho dala Evropská unie. Ze 112 případů je to čtvrtá nejvyšší vyčerpaná částka. „Ten projekt byl rozjetý mými předchůdci, bylo to dobře nachystané. Byly zádrhele na podzim, ale povedlo se to dotáhnout,“ uvedl ředitel Nemocnice Kyjov Lubomír Wenzl.