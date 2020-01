Od střechy po jádro. Moravská města vynaloží miliony na opravu bytů

Přes padesát let žije Stanislava Chudobová v brněnských Černých Polích. Byt byl původně nový, dnes už ale potřebuje rekonstrukci, třeba přestavbu umakartového jádra. Opravami projde i elektroinstalace nebo odvětrání. Nájem se paní Chudobové nezvýší. Neplatí to ale pro všechny byty, které čeká rekonstrukce.

Stomilionovou půjčku od města musí Brno-sever splatit do sedmi let. Pravděpodobně ale bude v budoucnu potřebovat další peníze. Radnice totiž připouští, že částka pokryje zhruba patnáctinu toho, co by bylo na rekonstrukce potřeba. V nevyhovujícím stavu je podle loňských kontrol zhruba polovina z pěti a půl tisíce bytů.

„Chceme městu dokázat, že peníze umíme využít, že zvládneme všechno vysoutěžit a zrealizovat. A potom si sedneme opět za stůl a budeme se bavit o tom, jak dál financovat,“ popsal Aleš.

Deset domů chce Brno-sever kvůli nákladné rekonstrukci svěřit zpět do rukou magistrátu. Některé z nich jsou v Traubově ulici. Z prodeje by potom město mohlo například financovat další opravy.

Peníze na opravy vynaloží i ve Zlíně a Kroměříži

Investovat do městských bytů budou i jinde, třeba do 25 let starého domu s děravou střechou a velkými energetickými ztrátami v Kroměříži. Posunutými střešními taškami tam zatéká do spodních bytů, i proto oprava vyjde na 40 milionů korun.