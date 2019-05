V Brně začaly kontroly obecních bytů. Úředníci hledají závady, ale i nájemníky, kteří bydlí načerno

V městské části Brno-sever začala plošná inventura bytů. Technici jich projdou pět a půl tisíce. Zjišťují jejich technický stav nebo to, jestli někde lidé nebydlí načerno. Na základě výsledků chce vedení radnice jedné z nejlidnatějších brněnských čtvrtí naplánovat investice do oprav. Celkem by na ně potřebovala dvě miliardy korun.