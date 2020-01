O 131 let zpátky. Břeclavské vlakové nádraží se vrátilo k historické podobě

„Od lidí máme zpětnou vazbu jen pozitivní, o žádné negativní nevím. Příští rok také chceme zahájit úpravy přednádraží, už máme hotový projekt i stavební povolení,“ řekl starosta Břeclavi Svatopluk Pěček (ANO).

Kolejiště už Správa železnic (někdejší SŽDC) modernizovala před pěti lety, a tak úprava prostoru před nádražím je to jediné, co schází k dokončení všech oprav. I autobusové nádraží, ke kterému vede z toho vlakového spojovací chodba, je poměrně nové, fungovat začalo v září 2014.

Muzeum a připomínka prvního vlaku na území Česka

V budově vznikne také železniční muzeum, které bude připomínat už téměř dvousetletou historii drah v Břeclavi. Bude zde vystavená maketa první lokomotivy, několik artefaktů a řada fotografií. Na budově bude i pamětní deska, která bude připomínat příjezd prvního vlaku do Břeclavi v roce 1839. Šlo zároveň o první vlak, který přijel do českých zemí.

Břeclav je druhým nejvýznamnějším nádražím na jižní Moravě a významným uzlem pro osobní i dálkovou dopravu. Mezinárodní vlaky odtud jezdí do čtyř směrů – do Vídně, Bratislavy, Prahy a Ostravy a dále do Polska.