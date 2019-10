"Co víme teď, dřív nebylo jasné." Ústavní soud zrušil rozsudek nad bývalým náměstkem ministra financí

V ústavní stížnosti poukazoval Zídek na to, že „bezezbytku vyhověl všem interním pravidlům pro zadávání zakázek onoho druhu, opatřil si nezbytné souhlasy ostatních pracovníků ministerstva a v neposlední řadě jednal z podnětu svého nadřízeného ministra“.

Podle ústavního soudce Vojtěcha Šimíčka je však nezbytné zohlednit dobový kontext, například hrozbu arbitráží. Co se dnes jeví jasné, tehdy nebylo. „Situace vůbec nebyla černobílá,“ zdůraznil Šimíček. Zídek postupoval podle interních pravidel, neprokázalo se, že by věděl o úplné nepotřebnosti analýz a neúčelnosti vynaložených prostředků.

V kauze šlo o starší nález ÚS z roku 2013, podle kterého mají obce právo na svém území regulovat hazard. V praxi to znamenalo, že ministerstvo by mělo začít rušit povolení, která byla v rozporu s vyhláškami jednotlivých obcí. Posudky, které Zídek objednal, neřekly nic jiného, než že je potřeba respektovat ÚS, jehož nálezy jsou všeobecně závazné.

Ústavní soud: Častá stíhání povedou ke ztrátě odvahy

„Ne každé neracionální či nehospodárné jednání je nutně i jednáním, které by mělo být postiženo trestněprávními nástroji,“ uvedl Ústavní soud v nálezu. Pokud by tato zásada neplatila, lidé by se podle ÚS nejspíš chovali v souladu s heslem „kdo nic nedělá, ani nic nezkazí“.

Pokud budou vedoucí pracovníci kvůli svým rozhodnutím příliš často čelit trestním stíháním a získají pocit, že jsou „jednou nohou ve vězení“, povede to ke ztrátě odvahy a nárůstu alibismu. Případný trestní postih je vždy až krajní řešení, řekl ústavní soudce Vojtěch Šimíček.

„Od vedoucích pracovníků se přitom očekává pravý opak: invence, kreativita a schopnost nést za svoje rozhodnutí i odpovědnost, která však má být vedena v trestněprávní rovině teprve v krajním případě,“ napsali v nálezu ústavní soudci.