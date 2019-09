CTP hodlá postavit ve Šlapanicích průmyslovou zónu. Obyvatelé jsou proti

Ze svých oken zatím vidí obyvatelé na okraji Šlapanic do polí. Do budoucna se však může výhled z jejich domů zcela proměnit. Alespoň podle návrhů developerské firmy CTP. Tři haly už v obci stojí, další budovy určené inovativním firmám a lehkému výrobnímu průmyslu mají přibýt.

Nabídnou až pět tisíc pracovních míst a vyrůst mají na rozloze téměř sedmdesáti hektarů. Dalších čtyřicet má tvořit lesopark a prostory k bydlení až pro tisíce obyvatel. Šlapanice by se tak mohly rozrůst až o polovinu. „Mohou to být bytové domy, může to být rodinná výstavba, může to být kombinace služeb a ploch třeba pro volnočasové využití,“ uvedl regionální ředitel CTP David Chládek.

Za občany stojí i radnice

Vedení města ale s plány zásadně nesouhlasí. Místo hal by mělo raději ornou půdu, chystají se proto změnit platný územní plán. „Hlavním důvodem je nesouhlas občanů. V dotazníkovém šetření se vyslovili pro to, abychom měli maximálně deset tisíc obyvatel. My si přejeme úplně jinou atmosféru ve městě, úplně jiný styl života,“ přiblížila starostka Šlapanic Michaela Trněná (Čisté Šlapanice).

Výhodou pro město by mohlo být zlepšení dopravy, které firma plánuje souběžně s výstavbou. „Úpravy spojené s dopravou se týkají především obchvatu města Šlapanice, dále pak jeho přímé napojení na dálnici D1 a v podstatě vyřešení složitého dopravního uzlu, který se týká i okolních vesnic a městské části Slatina,“ popsal Chládek.

Starostka jeho plány zpochybňuje. „Máme zásadní dopravní problémy a ta průmyslová zóna nám je rozhodně nevyřeší. CTP už funguje poměrně dlouhou dobu na Černovických terasách, a tam to zpoždění s dopravními řešeními se začíná počítat na dvě desítky let,“ řekla.

Ke kompromisům se neschyluje, oběma stranám chybí vzájemná jednání. Naopak jasné obrysy mají developerské plány v Kuřimi, která se v budoucnu rozroste o třetinu. Společnost IMOS tam v příštích letech plánuje postavit téměř tisíc bytů a tři sta rodinných domů. Novou čtvrť doplní i školka, obchody nebo další služby.