Barevné kroje rozzáří Kyjov. Po čtyřech letech začal Slovácký rok

Poslední přípravy na nápor návštěvníků za sebou mají ubytovací zařízení v Kyjově. Někteří z nadšenců do folkloru si svůj pokoj rezervovali už rok dopředu. „Co se týká ubytování tady v Kyjově, tak do patnácti kilometrů je to beznadějně vyprodané,“ přiblížil personální manažer penzionu Régio Jan Lexa.

Sice ne v hotelu, ale možnosti ubytování přímo ve městě stále jsou. Kyjov letos poprvé zřídil stanové městečko tady na baseballovém hřišti. Kapacita je 700 stanů, tedy asi dva tisíce lidí. Budou mít k dispozici sprchy, mobilní toalety a dopravu do centra města. Tam se řidiči svými auty nedostanou, uzavřené bude Masarykovo náměstí a několik přilehlých ulic.