Po roce začnou boskovičtí senioři zase platit za MHD. Stačit má sleva zavedená státem

Roční předplatní jízdenku MHD v Boskovicích město příští rok nebude proplacet seniorům nad 70 let. Rozhodlo o tom zastupitelstvo - vzhledem k 75% slevě garantované státem je to podle vedeni zbytečné. Letos si o proplacení 1850 Kč požádalo 209 seniorů - město to stalo cca 350 000. pic.twitter.com/P6ut2d3geC