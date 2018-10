Piráti se dohadují o brněnské koalici. Není jasné, zda podepíší smlouvu

Původně měla diskuze mezi Piráty končit 23. října. Po zveřejnění celého obsahu smlouvy politici jako termín podpisu uvedli středu 31. října. Prodloužením debaty se ale podpis dohody o spolupráci přesune do dalšího měsíce.

Partneři představili koaliční smlouvu minulé úterý. Piráti však až v pátek zahájili schvalovací proces, který měl mít původně tři dny na debatu a dva dny na schvalování, nyní má tedy na diskusi pět dní.

Ostatní strany už mají koaliční smlouvu schválenou. „Schvalovací procesy mají nastavené jinak než my ostatní. Nervózní z toho nejsme. Pokud to v pátek odsouhlasí, podpis by byl asi v pondělí,“ uvedl Kerndl.

Piráti zatím diskutují o koaliční smlouvě a také o analýze, která měla odhalit případné problémy budoucích radních se zákonem. Neodhalila sice žádné trestní stíhání, nicméně poukázala na některé možné střety zájmů.