Studnaři hloubí v Lužánkách vrt. Vodou z něj budou zalévat park

Studnaři se pustili do hloubení vrtu v brněnském parku Lužánky. Jen za první den se dostali až do dvaceti metrů. „Na skalním podloží je vrstva štěrkopísku a nad ním je mocná vrstva jílu. A my se snažíme tím vrtem skrz vrstvu jílu dostat do polohy štěrkopísku, která obsahuje vodu,“ přiblížil jednatel VBV Geo Michal Vojtásek.

Do doby, než se objeví voda, se díky výplachu bude valit ven jen vyvrtaný materiál. Aby zůstal vrt stabilní, musí se zpevnit. „Stěny vrtu by samy o sobě nedržely, to znamená, že by se bortily. Bentonitový výplach je hustý a podrží stěny vrtu,“ vysvětlil Vojtásek.

Ropa v Lužánkách? Zatím ne - studnaři tady začali hloubit 120 metrů hluboký vrt na vodu. Ten má od příštího roku sloužit jako zásobárna na zálivku pro městskou zeleň. O stavbě správci zeleně rozhodli kvůli už 5 let trvajícímu suchu. #sucho #vrt pic.twitter.com/Wo5g1V2TbA — Ondřej Šimeček (@Simecek_CT) October 9, 2018

Po vyhloubení vrtu se nejprve bude muset zlikvidovat jímka. Až potom přijde na řadu firma, která během takzvané čerpací zkoušky zjistí, jaká je opravdová vydatnost vrtu. Průzkum ji odhadoval až na 100 až 150 kubíků denně, což by mohlo nahradit dosavadní zdroje.

„Veřejná zeleň používala studny, které jsou v Lužánkách, ale v letech, kdy je velké sucho, musíme používat jako náhradní zdroj pitnou vodu, protože tyto studny vysychají,“ uvedla správkyně parků Marie Slavíková.

Právě pitná voda se ale prodraží. Jen letos jí musejí kvůli srážkovým deficitům na zalévání denně odebírat 60 kubíků. Takové množství vyjde na pět tisíc korun. Půlroční sezona zalévání by tak vyšla zhruba na milion. Vrt je přitom skoro stejně drahý. Pokud se prognózy naplní, měla by z něj místo vyvrtaného jílu proudit voda ještě nespočet dalších suchých sezon.