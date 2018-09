Obce chtějí opravovat, stavební firmy ale nestíhají. Chybí jim zaměstnanci

Krátký úsek silnice přímo nad Novomlýnskými nádržemi je uzavřený přes tři roky. Kvůli sesuvu půdy. Od jara se úsekem jezdí alespoň kyvadlově, přesto zůstává bolavým místem. Své o tom ví i manželé Bogárovi. „Je to obtížné, když máte tolik let. Máme hřbitov tady v Pavlově, museli jsme jezdit dokola přes Pernou. Je to ošemetnost jezdit z takové dálky. Slíbili, že to bude letos hotové, ale nic se neděje,“ svěřili se.

Nic se ani dít nebude. Krajský správce silnic totiž nenašel stavební firmu. „Přišla nám pouze jedna nabídka a ta ještě zhruba o 90 procent převyšovala náš kontrolní rozpočet. Po dlouhé zralé úvaze a po konzultaci s vedením Jihomoravského kraje jsme tuto zakázku zrušili,“ uvedl ředitel Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje Zdeněk Komůrka.

S opravou silnice u Dol. Věstonic ještě půl roku stavbaři nezačnou. Přihlásila se jen 1 firma, podle kraj. správce silnic ale žádá příliš velkou částku a výb. řízení se tak bude opakovat. Cestu uzavřel v září 2014 sesuv svahu po přívalovém dešti. Od jara se jezdí aspoň kyvadlově. pic.twitter.com/Vglxb40bl8 — Ondřej Puczok (@OPuczok) September 26, 2018

Stavební stroje tak k Dolním Věstonicím vyjedou nejdřív v první polovině příštího roku. Krajská správa silnic totiž předpokládá, že víc volných firem bude až na jaře. Podobné problémy se přitom týkají také dalších projektů.

„V druhé polovině roku nám chodí třeba jen jedna nabídka, nebo i když je těch nabídek více, tak jsou vysoutěžené ceny vyšší než kontrolní rozpočet. Kapacita trhu je nasycená ať už penězi Evropské unie, státními nebo krajskými,“ dodal Komůrka.

Stavebním firmám chybí dělníci