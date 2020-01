Havrani v Táboře hlučí jako továrna. Město proti nim nasadí americkou káni

Obyvatelé Tábora tvrdí, že se kvůli hluku, který vydávají havrani, nevyspí. Na Základní škole Zborovská dokonce ptáci ruší výuku. To se podle místních nedá dlouhodobě vydržet. „Když hnízdí, je to opravdu strašné, je to hrozný řev, nedá se ani otevřít okno. Když děti čtou nebo mi odpovídají, neslyším je,“ popsala učitelka Magdaléna Kolářová.

„Při každém sporu, který u ptáků v kolonii vzniká, se hlasy vždy zvyšují. Je to jako u lidí,“ vysvětluje jihočeský ornitolog Jiří Šebestian.

Město se ale s hlukem, který vydávají zhruba dvě stovky havraních párů, smířit nehodlá. Loni v květnu si nechalo změřit jejich hlučnost ostravskou státní laboratoří. „Kdyby tyto hlasové projevy vznikaly v průmyslové oblasti, tak je lze chápat jako nepřijatelné nebo nadlimitní,“ uvedl mluvčí městského úřadu v Táboře Luboš Dvořák.