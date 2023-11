V terminálu MHD v Liberci panují zmatky. Začala druhá etapa jeho rekonstrukce

„Začala rekonstrukce pojízdných ploch terminálu MHD, ke které jsme přistoupili po patnácti letech. Nově osazujeme speciální asfaltovou směs, která snese větší zátěž tak, abychom těch rekonstrukcí dělali co nejméně,“ popsal dopravní ředitel Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou (DPMLJ) Martin Hettner. Dodal, že už v pondělí začalo frézování vozovky.

Druhá etapa rekonstrukce terminálu začala v pondělí ve 4:00. „Pro cestující to znamená velké množství změn. Zastávky, které byly při první etapě přesunuty do Blažkovy ulice, se nyní vrátily zpět. Další zastávky jsou ale přesunuty na jiná místa, některé jsou úplně zrušené,“ uvedla redaktorka ČT Jana Šrámková.

Vedoucí provozu DPMLJ Zdeněk Leszkoven upozornil, že práce znamenají omezení i pro řidiče autobusů. „Je to stísněný prostor, kde probíhá stavba, a je tu velký pohyb cestujících. Musejí tak dávat velký pozor na bezpečnost. Museli jsme pro ně hledat i náhradní řešení odstavných ploch pro bezpečnostní přestávky. Zablokovaný mají pro to jeden pruh na ulici Milady Horákové,“ vysvětlil.

Mluvčí dopravního podniku Martina Poršová ujistila, že se dopravce snaží zmatek na terminálu eliminovat. „Jenže i v době klidu, kdy se tady nic nepřestavuje, se jedná o místo, kde je největší koncentrace chodců, cestujících a veřejné dopravy,“ sdělila. Podle ní kolem terminálu není dost prostoru, kam by mohla být doprava přesunuta.

Omezení na libereckém terminálu bude v této podobě pokračovat až do příštího pondělí. „To se rozjede další etapa, už třetí, a bohužel tato etapa bude komplikovaná tím, že do ní spadá i tramvajová výluka. Ta je nezbytně nutná, abychom mohli v okolí terminálu opravit ještě kolejiště a udělat poslední úpravy,“ doplnila mluvčí.

Hlavní práce mají probíhat do 3. prosince. Poté zhruba do poloviny příštího roku už se má pracovat jenom na drobnějších úpravách, které by cestující příliš omezovat neměly. Poršová doplnila, že informátoři se budou v prostoru pohybovat tak dlouho, jak bude potřeba.