Jižní Čechy mají obavy o budoucnost pitné vody. Chystají projekty, aby zůstala čistá

Úpravnou vody u Českých Budějovic projde 550 litrů za vteřinu. Vodu bere z římovské nádrže, ve které se zatím podle vodohospodářů její kvalita nemění. Před změnou ale varují vědci. Čím dál častější jsou totiž například přívalové deště – čističky pak nestíhají a nevyčištěná odpadní voda protéká dál do povodí.

Proto kraj s hydrobiology připravuje sérii projektů. „Aby se nám nestalo to, co se děje na jiných vodních nádrží, které třeba postupně zelenají, dostává se do nich hodně fosforu,“ zdůvodnil jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS).