SOR Libchavy dodá Praze až sto elektrobusů za 1,7 miliardy korun

Na uveřejněnou smlouvu v sobotu upozornil server Zdopravy.cz. Podle něj byl v soutěži ještě turecký výrobce Bozankaya, který byl ale vyřazen.

Podle technických specifikací ve smlouvě budou dodány elektrobusy SOR NS 12, které by měly mít minimální dojezd sto kilometrů se zapnutou klimatizací či topením za jakýchkoliv provozních či klimatických podmínek v Praze. Autobusy by měly mít 29 míst k sezení, kapacita se stojícími by měla stoupnout na 93 lidí včetně řidiče.

Podle soupisu subdodavatelů vozy vybaví elektro výzbrojí Škoda Electric. Životnost elektrobusu by podle smlouvy měla být dvanáct let v městském provozu. Dodavatel také musí zaručit, že životnost akumulátorů bude minimálně pět let nebo 360 tisíc kilometrů.

„Nové elektrobusy plánujeme nakoupit v horizontu let 2025 až 2030 v rámci obnovy našeho vozového parku autobusů a naplňování klimatických závazků, které jako provozovatel veřejné dopravy máme. Budou součástí mixu vozidel různých pohonů, vedle bateriových trolejbusů, hybridních i dieselových autobusů. Rámcová smlouva nám umožňuje k zakázce přistupovat flexibilně podle našich provozních potřeb,“ řekl v květnu generální ředitel DPP Petr Witowski.