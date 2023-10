Praha nekoupí Jindřišskou věž. Vadí jí vysoká cena a dlouhé nájemní smlouvy

Arcibiskupství nabídlo Jindřišskou věž v centru města k prodeji koncem loňského roku, protože podle něj nemá význam pro věřící a je především turistickou památkou. Prodat chce také za tři sta osm milionů korun hotel Clara Futura v Dolních Břežanech. Peníze, které by těmito prodeji arcibiskupství získalo, by měly jít do církevního školství.

„Nákup za současných podmínek nemá smysl, shodli jsme se na tom v koalici. Cena je dvakrát dražší, než určil znalecký posudek, a do roku 2044 je věž pronajata, což pro město omezuje do budoucna využití, v nákupu nevidí příležitost ani Prague City Tourism (PCT),“ řekl pražský radní Adam Zábranský (Piráti). PCT je městská firma, která má na starosti cestovní ruch.