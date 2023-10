Na jindřichohradeckou úzkokolejku by se mohly v létě vrátit vlaky

Při následující letní turistické sezoně by mohl být obnovený provoz na úzkokolejce v jižních Čechách a na Vysočině. Dráha by také už mohla mít nového vlastníka, sdělil insolvenční správce firmy Jindřichohradecké místní dráhy (JHMD) David Jánošík. Společnost do loňska provozovala vlaky a nyní je v konkurzu. Správce chce v nejbližší době požádat Drážní úřad o bezpečnostní osvědčení k dráze. Provoz by mohl být obnovený nejdřív jen o víkendech. Tratě jsou provozuschopné, řekl vedoucí oprav JHMD Jan Píšala. Provoz vlaků na tratích skončil přesně před rokem, Jihočeský kraj a Kraj Vysočina tam zajišťují náhradní autobusovou dopravu.